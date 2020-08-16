На улице Тербатас с понедельника вновь будет открыто движение транспорта
Foto: F64

Заканчивается проект летней улицы Тербатас, и с 8.00 понедельника, 17 августа, она будет вновь открыта для движения транспорта, в том числе общественного, сообщили в Рижской думе.

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С 17 июля на месяц Рижское самоуправление в экспериментальном порядке закрыло улицу Тербатас для транспорта, предоставив ее в распоряжение пешеходов, велосипедистов и торговцев. В выходные дни здесь проводились культурные мероприятия. На протяжении всей улицы были обустроены зеленые зоны для отдыха и расширенные террасы кафе. Также здесь был доступен бесплатный беспроводной интернет.

"Основная цель эксперимента — выяснить, может ли улица Тербатас функционировать как улица для пешеходов и велосипедистов. Независимо от того, что покажут результаты эксперимента, мы рады снять этот вопрос с повестки дня самоуправления, где он был более 12 лет", — заявил руководитель временной администрации Рижской думы Эдвин Балшевиц.

Для оценки результатов эксперимента столичное самоуправление до 16 сентября проводит опрос населения и предпринимателей. Анкету можно заполнить на портале Riga.lv. Результаты опроса будут переданы думе нового созыва.

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LETA

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LETA
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