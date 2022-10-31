На улице Валдемара обвалился фасад, закрыта остановка

Из-за обрушившего фасада на улице Валдемара закрыта остановка общественного транспорта "Улица Бруниниеку", сообщает Рижская муниципальная полиция.
Обрушение произошло вечером 30 октября. От здания напротив Рижской средней школы №49 отвалились куски фасада и упали рядом с остановкой.
Прибывшие на место муниципальные полицейские вызвали спасателей, и те частично ликвидировали угрозу. Но поскольку здание находится в аварийном состоянии, было решено перегородить часть тротуара и закрыть остановку "Улица Бруниниеку" по направлению из центра.
Утром представители Департамента развития города огородили опасную территорию барьерами, которые будут там до окончания ремонтных работ.
Начат административный процесс за неподдержание здания в надлежащем порядке.
Pašvaldības policija joprojām slēgusi pieeju K.Valdemāra ielā esošajai pieturvietai "Bruņinieku iela" ārpilsētas virzienā. Aicinam izvēlēties citu pieturvietu, jo tuvumā nav iespējams to pārcelt.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) October 31, 2022