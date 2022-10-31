На улице Валдемара обвалился фасад, закрыта остановка

Из-за обрушившего фасада на улице Валдемара закрыта остановка общественного транспорта "Улица Бруниниеку", сообщает Рижская муниципальная полиция.

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Обрушение произошло вечером 30 октября. От здания напротив Рижской средней школы №49 отвалились куски фасада и упали рядом с остановкой.

Прибывшие на место муниципальные полицейские вызвали спасателей, и те частично ликвидировали угрозу. Но поскольку здание находится в аварийном состоянии, было решено перегородить часть тротуара и закрыть остановку "Улица Бруниниеку" по направлению из центра.

Утром представители Департамента развития города огородили опасную территорию барьерами, которые будут там до окончания ремонтных работ.

Начат административный процесс за неподдержание здания в надлежащем порядке.