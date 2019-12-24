На улице Яунциема гатве планируется установить освещение

Рижская дума планирует установить освещение на участке улицы Яунциема гатве от 10-й поперечной линии до Юглского канала, сообщили агентству LЕТА в самоуправлении.

Яунциема гатве остается одной из трех не полностью освещенных улиц столицы, которые относятся к 1-й категории. Планируется, что в результате установки освещения улучшится транспортная инфраструктура в районе Яунциемса, Сужи и Букулты в темное время суток, что повысит безопасность участников дорожного движения.

Проект планируется реализовать с мая 2020 года до сентября 2021 года, затраты на него составят 516 161 евро.

На эти средства планируется разработать технический проект освещения и установить на протяжении 6,9 км 210 осветительных столбов с LED-фонарями.