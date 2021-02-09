На усиление больниц Латвии выделено 66,6 млн евро

Во вторник Кабинет министров постановил выделить 66,6 млн евро на укрепление потенциала больниц.

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Поскольку заболеваемость Covid-19 остается высокой, а количество стационарных пациентов с тяжелым течением болезни растет, система здравоохранения с имеющимися в настоящее время ресурсами сталкивается с трудностями в оказании необходимой помощи пациентам. В то же время, согласно прогнозам, количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличится.

Для того, чтобы пациенты с тяжелым течением Covid-19 могли получить соответствующую медицинскую помощь, планируется закупить 82 новых койки интенсивной терапии и переоборудовать уже существующие.

Также планируется увеличить доступность койко-мест для размещения пациентов, наблюдения за состоянием здоровья и оказания помощи до тех пор, пока не будут получены результаты теста на Covid-19 и пациент не будет доставлен в больницу.

На выделенные средства планируется замена и приобретение медицинских приборов и оборудования.

Оборудование для наращивания потенциала больниц второго и третьего уровня будет закуплено государством и передано больницам в пользование. В течение двух лет Минздрав оценит фактическую загрузку оборудования, соответствие больничному уровню и примет решение о передаче оборудования в другие больницы.

Планируется также закупить для больниц дополнительные средства индивидуальной защиты и дезинфекции, облегчить транспортировку больных и перемещение их по стационарам за счет приспособления приемных отделений.

В настоящее время пациенты с Covid-19 получают необходимую медицинскую помощь в 21 медицинском учреждении.