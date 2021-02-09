На усиление больниц Латвии выделено 66,6 млн евро
Foto: LETA

Во вторник Кабинет министров постановил выделить 66,6 млн евро на укрепление потенциала больниц.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Поскольку заболеваемость Covid-19 остается высокой, а количество стационарных пациентов с тяжелым течением болезни растет, система здравоохранения с имеющимися в настоящее время ресурсами сталкивается с трудностями в оказании необходимой помощи пациентам. В то же время, согласно прогнозам, количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличится.

Для того, чтобы пациенты с тяжелым течением Covid-19 могли получить соответствующую медицинскую помощь, планируется закупить 82 новых койки интенсивной терапии и переоборудовать уже существующие.

Также планируется увеличить доступность койко-мест для размещения пациентов, наблюдения за состоянием здоровья и оказания помощи до тех пор, пока не будут получены результаты теста на Covid-19 и пациент не будет доставлен в больницу.

На выделенные средства планируется замена и приобретение медицинских приборов и оборудования.

Оборудование для наращивания потенциала больниц второго и третьего уровня будет закуплено государством и передано больницам в пользование. В течение двух лет Минздрав оценит фактическую загрузку оборудования, соответствие больничному уровню и примет решение о передаче оборудования в другие больницы.

Планируется также закупить для больниц дополнительные средства индивидуальной защиты и дезинфекции, облегчить транспортировку больных и перемещение их по стационарам за счет приспособления приемных отделений.

В настоящее время пациенты с Covid-19 получают необходимую медицинскую помощь в 21 медицинском учреждении.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

министерство здравоохранения Коронавирус Кабинет министров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

Hовости недвижимости

Поселки Nordic Villages – благоустроенная среда для постройки своего дома в окрестностях Риги
Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Утонченный стиль в Бебербеки: вилла за 1 200 000 евро
Квартира без мебели - приятный или неприятный вызов?
Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир