На утро четверга назначено экстренное заседание правительства

В четверг, 28 июля, в 09:00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров, сообщили в Государственной канцелярии.
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В настоящее время в повестку заседания включен только один вопрос - документ, подготовленный Министерством обороны, который является конфиденциальным. Вопрос будет рассмотрен в закрытой части в зале безопасных переговоров Кабмина.
В Минобороны комментариев по поводу рассматриваемого на заседании вопроса не предоставили.
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