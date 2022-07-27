На утро четверга назначено экстренное заседание правительства
Foto: Valsts kanceleja

В четверг, 28 июля, в 09:00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров, сообщили в Государственной канцелярии.

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В настоящее время в повестку заседания включен только один вопрос - документ, подготовленный Министерством обороны, который является конфиденциальным. Вопрос будет рассмотрен в закрытой части в зале безопасных переговоров Кабмина.

В Минобороны комментариев по поводу рассматриваемого на заседании вопроса не предоставили.

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