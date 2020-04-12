На утверждение правительства переданы законы о неплатежеспособности лиц с небольшими долгами

Министерство юстиции подготовило пакет законопроектов, позволяющих физическим лицам с низкими доходами и небольшими долгами освободится от обязательств, сообщает LETA. Новые правила во вторник, 14 апреля, рассмотрит Кабинет министров.

Ранее Министерство юстиции объясняло, что нынешний процесс неплатежеспособности физического лица сравнительно дорогостоящий и не доступен людям с долгами менее 5000 евро. Таким образом, у людей с низкими доходами нет правовой возможности решить свои проблемы с платежеспособностью.

Новое регулирование сделает процесс неплатежеспособности доступным ограниченному кругу лиц, чьи долги определенного вида составляют от двух минимальных зарплат до 5000 евро. Заявку о неплатежеспособности будет рассматривать нотариус и, чтобы он это сделал, человек должен будет пройти курсы финансовой грамотности.

В случае нарушения действия нотариуса будет оценивать суд. Помимо прочего, суд сможет в определенных случаях отменить решение об освобождении физического лица от долгов.