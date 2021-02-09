На вакцинацию от Covid-19 записалось более 60 тыс. латвийцев

С 5 февраля, когда на сайте manavakcina.lv началась запись на прививки от Covid-19, на вакцинацию записалось более 61,5 тыс. человек, сообщила агентству LETA представитель Минздрава Анна Страпцане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В настоящее время в Латвии проводится вакцинация медицинских работников. К понедельнику прививки получили 17 794 человека, в том числе 79,8% (14 195 человек) вакцинацию уже завершили полностью.

На сайте manavakcina.lv подать заявку на вакцинацию может любой желающий. Минздрав призывает всех жителей Латвии, достигших 18-летнего возраста, записываться на прививку. Сайт manavakcina.lv - первый из четырех запланированных способов записи на прививку. Совсем скоро работу начнет и телефонная линия.