На вакцинацию от Covid-19 записалось уже 14 000 педагогов и работников учебных заведений
Foto: PantherMedia/Scanpix

На данный момент на вакцинацию от Covid-19 записались порядка 14 тысяч педагогов и работников школ. Как сообщает LETA, такие данные в пятнцу на семинаре о вакцинации учителей предоставила представитель Минздрава Дита Чударе.

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Чударе пояснила, что речь идет о педагогах и работника, которые входят в четвертую по приоритету группу: представители дошкольных и специальных заведений, а также работающие в тесном контакте с детьми 1-6 классов. Также группа пополнена педагогами, которые ведут очные занятия.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подписал распоряжение, которое предусматривает начать с понедельника, 12 апреля, вакцинацию от Covid-19 педагогов и работников учреждений дошкольного, специального и общего образования, работающих на месте в учреждениях.

Павлютс призвал педагогов записываться на вакцинацию по телефону 8989 или на сайте manavakcina.lv.

Министерство образования и науки передаст Национальной службе здравоохранения список педагогов, которые входят в приоритетную группу.

Желающим привиться работникам образования будут разосланы сообщения о планируемой вакцинации, а заявки от коллективов планируется принимать со второй половины апреля.

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