На вакцины от Covid-19 выделено 132 млн евро: кроме знакомых производителей появятся новые

В этом году, как и в прошлом, приоритетом здравоохранения является обеспечение вакцинации от Covid-19, включая и первичную, и бустерную вакцинацию. Об этом пишет газета Diena.

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В бюджете этого года для реализации плана вакцинации, в том числе закупки вакцин, выделено почти 132 млн евро.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в этом году Латвия подала заявку на вакцины пяти производителей — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen и NovoVax. Кроме того, Европейская комиссия заключила договоры о закупках вакцин с компаниями Valneva и Sanofi.

Как отмечает Минздрав, пока нет конкретных сведений о том, как проходит регистрация вакцин Valneva, CureVac и Sanofi. В свою очередь, вакцина Vaxzevria, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом, не пользуется спросом в Латвии — в ноябре 2021 года эта вакцина составила всего 0,2% общего объема использованных вакцин, поэтому в 2022 году в основном будут использоваться BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen и NovoVax.

Также Латвия подала заявку на вакцины Valneva, CureVac и Sanofi, но пока нет прогнозов, когда они могут быть зарегистрированы Европейским агентством лекарственных средств.

В целом Латвия в этом году получит 5,17 млн доз вакцин. Больше всего будет закуплено вакцин BioNTech/Pfizer — более миллиона доз. Также будет закуплено 915 000 доз Moderna и 525 000 доз Janssen.