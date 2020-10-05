На Валмиерском и Бауском шоссе появятся акустические полосы

На двух латвийских шоссе появятся акустические полосы. Это полоса, состоящая из углублений (ок. 10 мм), расположенных каждые 0,6 м. При наезде на нее водитель чувствует вибрацию и слышит шум. Это должно его предупредить, если он начнет выезжать на встречную полосу.

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Госкомпания Latvijas Valsts ceļi заключила договор с компанией Via о строительстве акустических полос на участке Бауского шоссе (А7) от Рижской окружной дороги до Бауски (20,60–84,50 км). Это обойдется в 203 тысячи евро с НДС.

Объявлена также закупка для Валмиерского шоссе (А3), где акустические полосы появятся на участке от Раганы до Валмиеры.

Оба проекта будут реализованы на дополнительное финансирование госбюджета в размере 75 миллионов евро.

Акустические полосы в Латвии уже есть на Таллинском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2) и на дороге А13 (Российская граница (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — литовская граница (Медуми).