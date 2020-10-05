На Валмиерском и Бауском шоссе появятся акустические полосы
Foto: LETA

На двух латвийских шоссе появятся акустические полосы. Это полоса, состоящая из углублений (ок. 10 мм), расположенных каждые 0,6 м. При наезде на нее водитель чувствует вибрацию и слышит шум. Это должно его предупредить, если он начнет выезжать на встречную полосу.

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Госкомпания Latvijas Valsts ceļi заключила договор с компанией Via о строительстве акустических полос на участке Бауского шоссе (А7) от Рижской окружной дороги до Бауски (20,60–84,50 км). Это обойдется в 203 тысячи евро с НДС.

Объявлена также закупка для Валмиерского шоссе (А3), где акустические полосы появятся на участке от Раганы до Валмиеры.

Оба проекта будут реализованы на дополнительное финансирование госбюджета в размере 75 миллионов евро.

Акустические полосы в Латвии уже есть на Таллинском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2) и на дороге А13 (Российская граница (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — литовская граница (Медуми).

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