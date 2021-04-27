На Валмиерском шоссе начали обустройство акустических полос для безопасности

На Валмиерском шоссе (А3) начались работы по оборудованию дорожного покрытия акустическими полосами. Это полоса, состоящая из углублений (ок. 10 мм), расположенных каждые 0,6 м. При наезде на нее водитель чувствует вибрацию и слышит шум. Это должно его предупредить, если он начнет выезжать на встречную полосу.

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Полосы будут нанесены от Раганы до Валмиеры (с 9-го по 65-й километр трассы), за исключением населенных пунктов Страупе, Плацис и Сталбе, чтобы не увеличивать уровень шума. Во время дорожных работ скорость будет ограничена до 50 км/ч. работы планируется завершить к середине июня.

Акустические полосы в Латвии уже есть на Таллинском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2) и на дороге А13 (Российская граница (Гребнево) — Резекне — Даугавпилс — литовская граница (Медуми).