На Валмиерском шоссе возле Мурьяни будет ограничено движение
Foto: Twitter/Breaking.lv

В Саулкрастском крае на Валмиерском шоссе возле Мурьяни в течение трех часов в среду будут действовать ограничения движения, в том числе полное закрытие движения, в связи с ликвидацией последствий трагического ДТП, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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Полиция просит выбирать альтернативные маршруты.

Уже сообщалось, что 24 ноября около 17 часов в Саулкрастском крае на Валмиерском шоссе у реки Лоя столкнулись два большегрузных автомобиля "Volvo" и легковой автомобиль "BMW".

В аварии погибли все три водителя.

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