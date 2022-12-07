На Валмиерском шоссе возле Мурьяни будет ограничено движение

В Саулкрастском крае на Валмиерском шоссе возле Мурьяни в течение трех часов в среду будут действовать ограничения движения, в том числе полное закрытие движения, в связи с ликвидацией последствий трагического ДТП, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
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Полиция просит выбирать альтернативные маршруты.
Уже сообщалось, что 24 ноября около 17 часов в Саулкрастском крае на Валмиерском шоссе у реки Лоя столкнулись два большегрузных автомобиля "Volvo" и легковой автомобиль "BMW".
В аварии погибли все три водителя.
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