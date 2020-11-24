На Вантовом мосту начинаются работы по восстановлению асфальтового покрытия
Foto: LETA

C 24 до 26 ноября, по ночам на Вантовом мосту (по направлению из центра) будут проводиться работы по восстановлению асфальтового покрытия, сообщили порталу Delfi в Департаменте сообщения Рижской думы.

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Учитывая, что работы будут проводиться по ночам, в дневное время существенные ограничения движения транспортных средств не предусмотрены, в свою очередь, по ночам движение транспортных средств при необходимости будет координировать регулировщик движения.

Восстановление асфальтового покрытия на Вантовом мосту по направлению из центра будет начато во вторник, 24 ноября, в 23:30 — с фрезерования. Фрезерование завершится 25 ноября около 4:30. Асфальтирование будет проводиться в ночь на 26 ноября (начнется 25 ноября в 23:30 и будет продолжаться до 26 ноября 4:00).

В случае благоприятных погодных условий работы могут быть завершены раньше.

Водителей транспортных средств призывают быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.

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