На Вантовом мосту по ночам будут менять асфальт

До 13 июня на Вантовом мосту на участке на Кипсале - по направлению в центр - будут менять асфальтовое покрытие. Работы будут проводиться в ночные часы, не перекрывая движение, сообщили в Рижской думе.

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Работы проводит AS Ceļu pārvalde.

Портал Delfi также поинтересовался, какие ремонтные работы проводились на мосту за последние несколько лет. В Рижской думе сообщили, что последняя инспекция моста была проведена в первой половине 2020 года. В заключении сказано, что состояние моста является удовлетворительным с точки зрения несущей способности, но при этом его состояние неудовлетворительно с точки зрения эксплуатации. Также констатировано, что в неудовлетворительном состоянии - тротуары и конструкции перил.

В связи с этим Департаменту сообщения поручено в течение двух лет с момента этой экспертизы, разработать строительный проект по обновлению или перестройке Вантового моста. Сейчас идет разработка документов. Строительные работы планируется начать в 2024 году и закончить в 2025 году.