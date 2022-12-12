На VARAM будет возложена ответственность за цифровую сферу
Foto: LETA

Партнеры будущей коалиции достигли соглашения о том, что политическая ответственность за цифровую сферу будет возложена на Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), заявил один из лидеров партийного объединения "Новое Единство", будущий министр финансов Арвил Ашераденс.

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Еще предстоит провести дискуссии с Министерством сообщения о том, какие связанные с цифровой сферой структурные подразделения могут быть переведены в VARAM.

Планируется сохранить нынешнее название VARAM, добавил политик "Нового Единства".

Комментируя достигнутое соглашение, председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс указал, что пришло время наладить процесс цифровизации, который в настоящее время раздроблен по разным отраслям.

По словам Таварса, для объединения деятельности в этой сфере предстоит проделать большую работу в комитетах Кабинета министров, а также следует ожидать определенного сопротивления переменам со стороны чиновников.

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