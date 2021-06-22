На вечеринке на Лиго смогут собраться 50 человек под открытым небом и 20 человек — в помещении (ОБНОВЛЕНО)

22 июня, непосредственно, перед праздниками Кабинет министров ослабил ограничения на собрания, продиктованные борьбой с Covid-19. Поскольку кумулятивный показатель заболеваемости за последние 14 дней опустился ниже 100 случаев на 100 тысяч жителей, то вечеринки на Лиго смогут быть многолюднее.
Во вторник правительство приняло поправки к Правилам Кабинета министров Nr.360 от 9 июня 2020 года "Мероприятия эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19". Поправки вступают в силу в среду, 23 июня.
146-я статья Правил Кабинета министров гласит, что если в течение 14 дней кумулятивный показатель Covid-19 ниже 100 случаев на 100 тысяч жителей, то до момента, пока он превысит показатель в 120 случаев, вводятся ослабления ограничений в отношении числа людей, участвующих мероприятиях и оказании услуг. Так, внутри помещений смогут собраться на частное мероприятие не более чем 20 человек (до 23 июня — 10), а на воздухе — не более 50 человек (ранее 20). Эта норма распространяется, в том числе, на частные вечеринки, а значит, и на празднование Лиго.
Важно! Собираться в составе 20 человек (в помещении) и 50 (под открытым небом) может компания, в которой есть люди, еще не вакцинированные, не переболевшие Covid-19 и не делавшие тест в течение последних 96 часов.
Если в компании абсолютно все люди вакцинированы или переболели Covid-19, то никаких ограничений на численность вечеринки — и в доме, и на воздухе — нет вообще. Внимание, факт вакцинирования или перенесенной болезни должен быть подтвержден сертификатом! Поэтому, отправляясь на вечеринку, позаботьтесь на всякий случай о том, чтобы при себе (в смартфоне) был сертификат.
В случае, если в одной компании собрались привитые, переболевшие и хотя бы один человек со свежим негативным результатом теста на Covid-19, ограничения на число участников мероприятия все же есть. Внутри помещения — не более 500 человек, на свежем воздухе — не более 1000.
Послабления правил относятся как к частным вечеринкам, так и к публичным меропритиям.