На веки вечные. Ринкевич рассказал о шансах вернуть Абрене и праздновать 75-летие Победы в Москве

После восстановления независимости власти Латвии более 15 лет отказывались смириться с утратой. Лишь в 2007 году Договор о границе России был ратифицирован. Как объяснила решение президент страны того времени Вайра Вике-Фрейберга, пришлось отступить ради членства в НАТО и ЕС, которое предполагало отсутствие неурегулированных территориальных споров с третьими странами. Партия ТБ/ДННЛ тогда устроила акцию протеста у Сейма: молодые люди вышли на мороз с оголенными торсами и написанными на груди названиями потерянных латвийских территорий.

На вопрос, может ли вопрос об Абрене воскреснуть, Эдгар Ринкевич ответил категорично: "Наш Сейм ратифицировал Договор о границе, мы закончили и все технические работы по демаркации границы. То есть обменялись официальными нотами о признании границы не только юридически, но и технически. Я не вижу никаких поводов для новых вопросов на повестке дня — внешне- и внутриполитической. Хотя, как вы помните, при подписании и ратификации была очень накаленная ситуация в парламенте, а потом — Конституционный суд".

При этом, по словам Эдгара Ринкевича, Латвии ничто не помешает отметить 11 августа 2020 года столетие заключения Договора о мире между Латвийской республикой и Советской Россией, по которому Пыталово/Абрене стало частью Латвии. "Это было знаковое событие, когда Россия отказалась от притязаний на территорию Латвии "на вечные времена". Мы считаем этот договор очень важным элементом в развитии латвийской государственности. После него в январе 1921 года последовало решение Верховного совета союзников о признании Латвийской республики "де юре".

Мы считаем, что должны еще раз напомнить, что этим договором все претензии России к территории Латвии были абсолютно отозваны, в чем есть большой исторический и политический смысл. Отмечать мы эту дату будем, но, не связывая современные вопросы о границе с тем документом".

Как решится вопрос границы Эстония-Россия?



О перспективах решения территориального вопроса между Эстонией и Россией Ринкевич судить не стал: "Эти вопросы надо задавать нашим эстонским и российским коллегам. Думаю, климат отношений между этими странами сейчас не лучший. Хотелось бы, чтобы ратификация договора стала возможна когда-то в будущем. Не будем забывать, что еще пять с половиной лет назад нечеткая граница между Эстонией и Россией послужила поводом для международного инцидента с захватом (российским спецназом) эстонского офицера Полиции безопасности".

Тогда 5 сентября 2014 года эстонские власти заявили, что на границе с Псковской областью России, возле погранпункта Лухамаа, на территории Эстонии вооруженными неизвестными был похищен сотрудник Полиции безопасности Эстон Кохвер. Событие повлекло за собой конфликт между странами и требование освобождения со стороны Европарламента. Но в России эстонского офицера осудили на 15 лет, а потом обменяли на обвиненного в шпионаже экс-офицера департамента полиции безопасности МВД.

Так кто переписывает историю Второй мировой?



В продолжении темы Ринкевич выразил озабоченность "риторикой российского руководства и МИД по поводу исторических вопросов": "Если послушать российских должностных лиц, чуть не Польша развязала Вторую мировую и напала на гитлеровскую Германию и сталинский Советский союз. Если будут заявления, которые обеляют сталинскую внешнюю политику перед началом второй мировой, то это станет еще одним большим раздражителем в отношениях не только между Россией и странами Балтии, но и со многими странами Восточной Европы".

При этом министр иностранных дел Латвии заверил: "Мы абсолютно ценим вклад Советского союза в разгром гитлеровской Германии. То, что будут отмечать 75 лет со дня окончания Второй мировой и в Европе, и на Дальнем Востоке, это прекрасно. Мы понимаем, что под гитлеровской Германией свободная Латвия не могла бы существовать". При этом сообщил об отсутствии планов у высокопоставленных лиц стран Балтии ехать в Москву на празднование 75-летия Победы и окончания Второй мировой. Отметив, впрочем, что никто их и не приглашал.

"Мы никогда не согласимся с трактовкой, что пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы о разделе Европы на сферы влияния, под которые мы попали, это что-то хорошее и "успех советской дипломатии"… — уточнил Ринкевич. — Хотел бы напомнить, что Съезд народных депутатов Советского союза в 1989 году осудил этот Пакт. И в этом смысле мы видим большой откат…"

Нарастает ли военная угроза в регионе?



По словам Ринкевича, исторический фронт между Латвией и Россией "никогда и не закрывался — у нас очень разные трактовки случившегося в 1940 году. Это еще одна круглая дата — 80 лет со дня оккупации Советским союзом Балтийских стран. Думаю, будет много выступлений". Министр выразил мнение, что "жесткий пересмотр истории со стороны России" уже выходит за рамки "упражнений исторического порядка". По нему можно делать выводы о том, "как смотрит на дела нынешнее руководство РФ, что не может нас не волновать".

На прямой вопрос, нарастает ли военная угроза в регионе, Ринкевич твердо ответил, "нет!". Но сообщил, что в ежегодном докладе МИД по внешней политики, обратил внимание: "Ситуация может измениться очень быстро, и мы должны быть готовы. Все меры безопасности НАТО и ЕС с 2014 года должны продолжаться".