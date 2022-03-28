На Вентспилсском шоссе установят светофоры; водителей призывают пользоваться объездными путями
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С понедельника, 28 марта, на участке проведения строительных Вентспилсского шоссе (A10) от Кудры до поворота на Смарде постепенно будут вводиться три светофорных регулирующих участка. Водителям придется считаться с тем, что дорога будет занимать больше времени. Пересечение участка может занять 40 минут, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi.

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Участок строительства можно объехать по Рижской объездной дороге (A5), Лиепайскому шоссе (A9) и региональной трассе Елгава (Тушки) — Тукумс (P98).

На строительном этапе разрешенная скорость снижена до 70 км/ч и 50 км/ч. При соблюдении ограничений участок смогут проезжать все виды транспортных средств.

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