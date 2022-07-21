На въезде в Юрмалу образовались пробки, водителей просят покупать пропуск электронно
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Близятся жаркие летние выходные и у пропускного пункта на въезд в Юрмалу образовались пробки. Самоуправление Юрмалы просит водителей покупать пропуск для въезда в город электронно, сообщил порталу Delfi муниципалитет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пропуск можно купить на сайте www.jurmala.lv, или через приложения Mobilly, Europark и Citadele. Стоимость въезда — 2 евро. Стоянка для автомобилей в городе бесплатна, за исключением частных платных стоянок.

Пропуск можно купить и в автоматах в городе — всего их четыре, возле универмага Rimi в Лиелупе, возле концертного зала "Дзинтари", на стоянке Майори и возле станции Дубулты.

Чтобы не забыть купить пропуск, можно подписаться на получение напоминания на сайте www.jurmala.lv в разделе Caurlaides.

Плата за въезд в Юрмалу действует с 1996 года. Контроль над приобретенными пропусками полностью автоматизирован — видеоустройства фиксируют номера автомобилей, въезжающих в город, и позже по базам данных проверяется, есть ли у автомобиля пропуск. Штраф за въезд в город без пропуска — 50 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Не упустите шанс попробовать продажи на маркетплейсе с 142 млн покупателей