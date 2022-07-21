На въезде в Юрмалу образовались пробки, водителей просят покупать пропуск электронно

Близятся жаркие летние выходные и у пропускного пункта на въезд в Юрмалу образовались пробки. Самоуправление Юрмалы просит водителей покупать пропуск для въезда в город электронно, сообщил порталу Delfi муниципалитет.

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Пропуск можно купить на сайте www.jurmala.lv, или через приложения Mobilly, Europark и Citadele. Стоимость въезда — 2 евро. Стоянка для автомобилей в городе бесплатна, за исключением частных платных стоянок.

Пропуск можно купить и в автоматах в городе — всего их четыре, возле универмага Rimi в Лиелупе, возле концертного зала "Дзинтари", на стоянке Майори и возле станции Дубулты.

Чтобы не забыть купить пропуск, можно подписаться на получение напоминания на сайте www.jurmala.lv в разделе Caurlaides.

Плата за въезд в Юрмалу действует с 1996 года. Контроль над приобретенными пропусками полностью автоматизирован — видеоустройства фиксируют номера автомобилей, въезжающих в город, и позже по базам данных проверяется, есть ли у автомобиля пропуск. Штраф за въезд в город без пропуска — 50 евро.