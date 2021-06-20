На Видземском побережье вода прогрелась до +23 градусов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Самая теплая морская вода на латвийском побережье — в Видземе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Утром в воскресенье вода в Скулте прогрелась до +23 градуса, в Салацгриве — на градус холоднее. На всем побережье Видземе вода — теплая.

В окрестностях Колки температура воды местами достигает +20 градусов, на остальном побережье Курземе она ниже. В Лиепае и Вентспилсе температура воды колеблется около +18 градусов, в Рое и Мерсрагсе — около +15 градусов.

По спутниковым данным, в некоторых местах вдоль Курземского побережья Рижского залива есть полоса с более холодной водой, там температура опустилась ниже +15 градусов.

В ближайшие несколько дней ветер по-прежнему будет дуть с юга, юго-востока, а временами он усилится, поэтому температура части прибрежной воды может понизиться.

Температура воды в крупнейших реках и озерах в среднем колеблется в пределах +19.. + 24 градусов.

В ближайшие дни вода в реках и озерах станет теплее.

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LETA

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LETA
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