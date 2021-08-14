На воскресенье синоптики прогнозируют кратковременные дожди и порывистый ветер

В воскресенье, 15 августа, в Латвии будет дуть порывистый ветер, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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Ночью будет дуть юго-западный ветер - от слабого до умеренного, с порывами до 21 метра в секунду на побережье. Минимальная температура воздуха составит +11…+15 градусов, на побережье местами - до +17 градусов.

Днем будет дуть юго-западный ветер, порывами до 13-18 метров в секунду, сквозь тучи будет проглядывать солнце, а температура воздуха достигнет +18...+23 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, порывы юго-западного ветра днем усилятся до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +15 градусов, днем не превысит +22 градуса.