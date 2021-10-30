На восьми станциях метеонаблюдений перебит рекорд тепла для 30 октября
Foto: Pixabay

Второй день подряд Латвия ставит рекорды тепла для конца осени, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Максимальная температура воздуха в предпоследний день октября колебалась от +11,6 в Стенде до +14,4 в Даугавпилсе.

30 октября рекорд был перебит на восьми станциях метеонаблюдений — в Алуксне, Гулбене, на Колке, в Мадоне, Скривери, Резекне, Руйене и Зосени. В Екабпилсе и Мерсрагсе температура воздуха соответствовала прошлому рекорду.

Рекорд всей страны взять не удалось. 30 октября далекого 1925 года температура воздуха в Латвии повысилась до +18,3 градусов.

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LETA

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LETA
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