На востоке и в центральной части страны объявлено красное предупреждение о жаре (15:11)
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В пятницу и субботу на востоке страны — в Латгале, Селии и большей части Видземе, - будет в силе красное предупреждение о жаре. По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, в этой части страны будет до +33 градусов жары. После полудня оранжевое предупреждение в Риге было заменено на красное.

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В центральной части страны в эти дни жара достигнет +30..+32 градусов, а на востоке будет экстремально жарко — до +33 градусов. Кроме того, ожидаются тропические ночи, когда температура воздуха не упадет ниже +20 градусов.

Это уже второй раз, когда в Латвии объявлено красное предупреждение из-за жары. Прежде это произошло 21 — 23 июня.

На следующей же неделе жара может достигнуть +35 градусов.

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