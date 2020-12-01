На востоке Латвии обледенели дороги, их чистят 87 единиц техники
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Снег и обледенение местами затрудняют проезд по главным региональным дорогам в Видземе и Латгале, сообщает Latvijas valsts ceļi.

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Заснеженные участки чистят и обрабатывают противоскользящими материалами. В работах участвует 87 единиц техники госкомпании Latvijas autoceļu uzturētājs.

Из главных дорог затруднены условия езды на Видземском шоссе на участке от поворота на Алуксне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе на участке от Браслского моста до Стренчи, на Даугавпилсском шоссе от Скривери до Ницгале и на Резекненском шоссе от Екабпилса до Варакляни.

Также затруднен проезд по региональным дорогам в окрестностях Риги, Айзкраукле, Алуксне, Балви, Цесиса, Гулбене, Екабпилса, Лимбажи, Мадоны, Прейли, Резекне, Валки и Валмиеры.

Водителей призывают быть осторожными, воздержаться от быстрых маневров, не ехать слишком быстро и соблюдать дистанцию с едущим впереди транспортом.

О скользких участках можно сообщать по бесплатному круглосуточному телефону 8000 5555.

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