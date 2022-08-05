На востоке Латвии — "желтое" предупреждение о жаре

В субботу, 6 августа, в восточных регионах страны объявлено "желтое" предупреждение из-за жары — температура воздуха может повыситься до +29 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В середине дня ожидается сильная жара — температура воздуха повысится до +27-+29 градусов. Предупреждение будет действовать с 11.00 до 20.00.

В сильную жару возрастает риск возникновения проблем со здоровьем у определенных групп населения, особенно пожилых людей, детей младшего возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Жителей призывают избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в середине дня, и увеличить потребление жидкости.

Если метеорологические условия причинили ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, жителям следует звонить телефону экстренной помощи 112.