На время чрезвычайной ситуации владельцы авто смогут остановить действие полиса OCTA
Foto: LETA

Правительство утвердило поправки, позволяющие владельцам автомобилей остановить действие полиса обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA), если автомобиль не используется.

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Чтобы избежать злоупотребления этим послаблением, в законе будет прописан особый порядок, как можно остановить действие полиса, сохранив номерные знаки автомобиля. Заявление об этом должен будет написать владелец или держатель автомобиля и подать в Дирекцию безопасности дорожного движения через э-услуги.

Восстановить регистрацию транспортного средства можно будет также через э-услуги. Для этого владелец или держатель автомобиля должен будет написать ещё одно заявление.

На время остановки регистрации владелец или держатель автомобиля будет освобожден от налога на эксплуатацию транспортного средства. Если владелец - предприятие, то оно тоже не должно будет платить налог на транспортное средство.

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