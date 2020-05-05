На время ЧС пособие на содержание ребенка под опекой увеличено до 161 евро

Чтобы поддержать опекунов во время кризиса Covid-19, правительство утвердило увеличение пособия на содержание находящегося под опекой ребенка на время чрезвычайного положения.

На данный момент на содержание ребенка до семи лет опекун получает пособие в размере 107,50 евро в месяц, которое будет увеличено до 161,25 евро в месяц, а на содержание ребенка в возрасте от семи до 18 лет — пособие в размере 129 евро в месяц, которое будет увеличено до 193,50 евро в месяц.

Государственное агентство социального страхования пересмотрит объем пособия за период с 12 марта 2020 года до конца чрезвычайного положения и выплатит разницу не позднее 30 июня 2020 года.

По словам представителя Министерства благосостояния Эгила Зариньша, размер пособия на содержание находящегося под опекой ребенка в каждом случае может отличаться. Объем пособия будет уменьшен, если лицо получает пенсию по потере кормильца, страховое возмещение по потере кормильца, государственное пособие по социальному обеспечению в случае потери кормильца, средства из Фонда гарантий средств содержания или государственное семейное пособие.