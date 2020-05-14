На время ЧС вырастут пособие по уходу за ребенком и доплата за детей-инвалидов

Во время чрезвычайной ситуации пособие по уходу за ребенком от полутора до двух лет составит 171 евро вместо 42,69 евро, а за детей с инвалидностью будет выплачена одноразовая доплата в размере 150 евро. Такое решение сегодня приняло правительство Латвии.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Повышенное пособие будет выплачено за период с 12 марта по 9 июня, пока в стране объявлена чрезвычайная ситуация, пояснили порталу Delfi в пресс-службе Министерства благосостояния, которое является автором этой идеи.

Напомним, что сейчас пособие в размере 171 евро получают родители за ребенка в возрасте до полутора лет.

Лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью, будет полагаться одноразовой пособие в размере 150 евро. Это связано ростом затрат на уход за такими детьми — дети не посещают учебные заведения, медицинские услуги ограничены, дневные центры закрыты.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) самостоятельно сделает перерасчет и выплатит разницу не позднее чем до 30 июня 2020 года.