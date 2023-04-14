На время строительных работ в Риге будет изменен маршрут 5-го трамвая

С пятницы, 14 апреля, и до окончания строительных работ в Риге будет изменен 5-й трамвайный маршрут, сообщила представитель Rīgas satiksme"Байба Барташевича-Фелдмане.

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С этого дня 5-й трамвай будет курсировать по маршруту "Иманта — Милгравис", на участке от конечной остановки "Ильгюциемс" до Юрмалас гатве будет организован автобусный маршрут 5Т "Ильгюциемс — Ботанический сад", а движение трамвая на этом участке будет закрыто.

Пассажирам будет предоставлена возможность пересадки на остановке "Ботанический сад/Рижский университет им. Страдиньша". Время, необходимое на пересадку, составит две-три минуты, на отдельных рейсах — четыре минуты.

При пересадке с трамвая на автобус 5Т или наоборот пассажиры должны будут зарегистрировать каждую поездку. Эта процедура не вызовет дополнительных затрат, так как с изменением ассортимента билетов с начала этого года клиентам доступны месячные билеты по 30 евро, предназначенные для использования на всех видах транспорта, во все дни месяца. Также доступен 90-минутный билет, который позволяет совершать неограниченное количество пересадок, последнюю регистрацию этого билета можно сделать на 89-й минуте и доехать до конечного пункта.

Как сообщили в компании, Rīgas satiksme реализует софинансируемый Фондом сплочения Европейского союза проект "Адаптация рижской трамвайной инфраструктуры к параметрам низкопольного трамвая". В рамках проекта проводится реконструкция инфраструктуры на маршруте 5-го трамвая.

Помимо реконструкции инфраструктуры 5-го трамвайного маршрута, также планируется адаптировать к параметрам низкопольного трамвая инфраструктуру 7-го трамвайного маршрута на участке от улицы Централтиргус до конечной точки "Кенгарагс", а также реконструировать пересечение набережной 11 Ноября с улицей 13 Января.

Общая стоимость проекта запланирована в объеме 55,2 млн евро, а софинансирование Фонда сплочения составляет 85% от стоимости проекта, или 38,78 млн евро.