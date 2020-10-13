На всех автомагистралях Латвии максимальная скорость снова не должна превышать 90 км/ч

С сегодняшнего дня разрешенная скорость на автомагистралях Латвии снова не должна превышать 90 км/ч. Об этом напоминает водителям ГАО Latvijas valsts ceļi (LVC).

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Напомним, что в летний период на нескольких главных дорогах государственного значениях разрешенная скорость была увеличена до 100 км/ч. Такая скорость была разрешена на участках Таллинского, Видземского, Даугавпилсского, Елгавского шоссе, а также на отдельных участках шоссе Екабпилс — Терехово и на региональной дороге Тинужи — Кокнесе.

С наступлением осенней погоды LVC призывает водителей учитывать, что в утренние и вечерние часы становится все темней, а туман может ухудшить видимость. Из-за дождя и опавших листьев дороги могут стать скользкими, также на проезжей части могут быть ветки.