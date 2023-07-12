На всех пляжах Юрмалы качество воды соответствует норме

На официальных пляжах в Лиелупе, Булдури и Дзинтари, а также Майори, Пумпури и Меллужи в Юрмале микробиологическое качество воды соответствует норме, купание разрешено, сообщает Инспекция здравоохранения.

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С другой стороны, рекомендация не купаться в Колке Талсинского края и в Салацгриве Лимбажского края остается в силе до тех пор, пока не станут известны результаты лабораторных анализов воды.

Инспекция здравоохранения ввела запреты и ограничения на купание на нескольких морских и внутренних пляжах в начале июля, так как были обнаружены высокие уровни микробиологического загрязнения, не отвечающие гигиеническим требованиям.

Специалисты инспекции напоминают, что запрет на купание свидетельствует о повышенном риске заражения инфекционным заболеванием кожи, слизистых оболочек или желудочно-кишечного тракта при купании.