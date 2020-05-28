На всем протяжении ул. Бривибас проходят пикеты против строительства здания Службы госбезопасности

Сегодня активисты на всем протяжении улицы Бривибас проводят пикет против строительства здания Службы государственной безопасности (СГБ) на ул. Бривибас, 207, на месте бывшего велотрека "Марс".

Участники акции протеста с плакатами в руках растянулись от памятника Свободы до территории велотрека. Поскольку ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, предусматривают, что в пикете могут участвовать не более 25 человек, заявки поданы от 16 организаторов.

Пикетчики стоят на расстоянии более 10 м друг от друга. Участники акции требуют сохранения деревьев и значимой культурно-исторической территории.

Как сообщалось, четыре общественные организации смогли собрать подписи 15 500 жителей за создание в этом месте парка, чтобы не допустить вырубки нескольких десятков деревьев и восстановить общественную зеленую зону на территории бывшего велотрека "Марс".

Ранее в СГБ сообщили, что решение о строительстве нового здания в этом месте было принято в 2017 году, а в этом году начнутся строительные работы.