На введение единого образа Латвии в следующем году потребуется 1,39 млн евро

На введение единого образа государства в следующем году потребуется 1,39 млн евро, говорится в докладе Минэкономики о разработке единого образа Латвии.

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В разработанном Минэкономики документе отмечается необходимость подчеркнуть в концепции образа государства дополнительно к культурным аспектам также экономический потенциал. Ожидается, что маркетинговая стратегия единого образа Латвии будет разработана до конца этого года.

Необходимое для его введения финансирование в 2021 году составит 1,39 млн евро, в 2022 и 2023 годах - по 1,36 млн евро.

Из этих сумм 100 000 евро планируется выделить на местную кампанию, 450 000 евро - на международную, а административные расходы составят 393 476 евро.

Латвийское агентство инвестиций и развития прогнозирует, что в результате маркетинговой кампании в следующем году Латвия привлечет иностранные инвестиции на сумму 130 млн евро, будет создано не менее 1000 новых рабочих мест. В 2022 году могут быть привлечены инвестиции на сумму 160 млн евро и создано 1500 новых рабочих мест, в 2023 году - 200 млн евро и 2000 новых рабочих мест.

Также прогнозируется, что успешное введение единого образа государства к 2023 году позволит восстановить международный туристический поток до уровня перед кризисом из-за Covid-19 - до 1,9 млн иностранных туристов, приезжающих на несколько дней.