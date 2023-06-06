На введение гражданской службы СГО потребуется около 400 тыс. евро

Введение Гражданской службы государственной обороны (ГСГО) в гражданских подведомственных учреждениях Министерства обороны будет стоить около 400 000 евро, говорится в отчете, рассмотренном правительством во вторник.

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В рабочей группе были определены три основных направления развития.

Первый вариант предусматривает внедрение ГСГО в учреждениях, подведомственных министерствам благосостояния, внутренних дел и здравоохранения, а второй — введение гражданской службы только в учреждениях, подведомственных Министерству обороны.

Третий вариант — комбинированный, при котором гражданская служба сначала вводится в учреждениях Минобороны, а затем в учреждениях других министерств.

Например, в области здравоохранения гражданскую службу можно будет выполнять как технический работник больницы или же пройти обучение и стать помощником медсестры.

Несмотря на большое количество вакансий в сфере здравоохранения, Министерство здравоохранения предложило ввести гражданскую службу сначала в рамках пилотного проекта в одной или двух больницах в Риге, обеспечив около 20 должностей.

Министерство внутренних дел, проведя углубленный анализ, заявило, что гражданскую службу нельзя ввести в Госполиции, но можно в Государственной пожарно-спасательной службе.

Министерство благосостояния, оценивая свои возможности, указало, что гражданская служба возможна в государственных центрах социального ухода и в психоневрологических больницах.

Учитывая ограниченное время, оставшееся для внедрения Службы государственной обороны (СГО), выбран первый вариант, то есть служба в учреждениях Минобороны.

Всего на организацию гражданской службы для 89 призывников необходимо 411 474 евро.

Как рассказала сегодня журналистам министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение), зарубежный опыт показывает, что на гражданскую службу идет очень небольшое количество призывников. При необходимости этот вид службы может быть введен в следующем году.

Следует отметить, что внедрение ГСГО в учреждениях, подведомственных Минобороны,, не исключает возможности перехода в будущем на более широкую модель, когда службу начнут постепенно предлагать и другие министерства.