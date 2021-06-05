На выборах самоуправлений к 16:00 проголосовало 27,8% избирателей

На выборах самоуправлений к 16.00 проголосовало 268 130 жителей, или 27,8% имеющих право голоса избирателей, с учетом тех жителей, которые проголосовали в ходе предварительного голосования, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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При этом 149 395 избирателей, или 15,49% от имеющих право голоса жителей проголосовало в субботу с 7:00 до 16:00.

Наибольшая явка пока наблюдается в Видземе, где проголосовало 29,53% избирателей. В Латгале к 16 часам проголосовало 28,43% избирателей, в Курземе — 26,2%, в Земгале — 25,42% избирателей.

Всего в выборах самоуправлений могут принять участие 964 339 жителей Латвии.

Как сообщалось ранее, сегодня в Латвии проходят выборы самоуправлений, в ходе которых граждане страны изберут местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.

На выборах жители латвийских регионов изберут в местные органы власти 664 депутата.

Избирательные участки открыты с 7:00 до 20:00.

Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. Также выборы не состоятся в Резекненском крае, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.

Так как выборы проводятся в условиях пандемии Covid-19, на участках избиратели должны соблюдать меры безопасности — придерживаться дистанции два метра, дезинфицировать руки, носить маски, также рекомендуется пользоваться собственной авторучкой. Если у избирателя их не будет, он сможет получить одноразовую маску и авторучку на участке.

При предъявлении паспорта или удостоверения личности сотруднику избирательного участка избиратель должен на короткое время открыть лицо.