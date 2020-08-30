На внеочередных выборах в Рижскую думу победил объединенный список "Развитие/За!" и "Прогрессивных", за который проголосовали 26,16% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии со всех 156 избирательных участков столицы.

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Далее следует "Согласие", набравшее 16,89% голосов, на третьем месте "Новое Единство" - 15,24%. У Нацобъединения и Латвийского объединения регионов - 9,64% голосов, у партии "Честь служить Риге" (ЧСР) - 7,72%, у Русского союза Латвии (РСЛ) - 6,52%, у Новой консервативной партии (НКП) - 6,39%.

5-процентный барьер не преодолели Союз "зеленых" и крестьян - 4,07% голосов, "Альтернатива" - 3,03%, "Новое Согласие" - 1,7%, "KPV LV" - 1,12%.

На двух избирательных участках - в Рижской классической гимназии и в Пушкинском лицее - были обнаружены непроштампованные конверты, из-за чего пришлось признать недействительными примерно 600 бюллетеней. Проверку в связи с этим инцидентом проведет Служба государственной безопасности.

На выборах в Рижскую думу проголосовали только 40,58% избирателей, и это самая низкая активность на выборах в Рижскую думу по крайней мере с 1997 года.