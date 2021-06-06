На выборах в самоуправления победили Союз "зеленых" и крестьян и Латвийское объединение регионов
Foto: LETA

Победителем на выборах в самоуправления стал Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), потому что получил четверть депутатских мест в думах самоуправлений, заявил руководитель Латвийского крестьянского союза Армандс Краузе.

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По его мнению, правящие политики, проведя административно-территориальную реформу, показали жителям, что их мнение не имеет значения, и это стало причиной низкой активности избирателей. Дополнительным фактором стала пандемия Covid-19. Лидер Латвийской "зеленой" партии и СЗК Эдгарс Таварс также отметил, что "зеленые" добились лучшего результата за тридцать лет.

Депутат Сейма Регина Лочмеле ("Согласие") пояснила, что оппозиции следует поблагодарить правящую коалицию за столь хорошие результаты. "Это победа парламентской оппозиции", - лаконично охарактеризовала Лочмеле итоги выборов.

Лидер Латвийского объединения регионов (ЛОР) Эдвардс Смилтенс рассказал, что на выборах в самоуправления неудачу потерпели популисты - Новая консервативная партия и KPV LV, тогда как региональные партии доказали, что удерживают позиции вопреки действиям больших партий.

ЛОР в регионах стала второй по силе политической силой после СЗК, подчеркнул Смилтенс.

Смилтенс считает, что низкая явка стала следствием политики правящих партий за последние два года. Таварс полагает, что на активность избирателей повлияла пандемия, краевая реформа и низкое доверие к партиям и политикам. Лочмеле добавила, что низкая активность также связана с тем, что в Риге выборы не проводились.

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