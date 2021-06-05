На выборах в самоуправления зафиксирована самая низкая в истории явка
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В состоявшихся в субботу выборах самоуправлений с учетом результатов предварительного голосования приняли участие 327 938 жителей Латвии, или 34,01% общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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С 7:00 до 20:00 на участки пришли 203 243 избирателя, или 21,08% их общего числа.

Как сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Кристине Берзиня, это исторически самая низкая активность избирателей на муниципальных выборах.

Выше всего явка на выборах была в Видземе — 36,61%. В Латгале проголосовали 34,05% избирателей, в Курземе — 31,55%, в Земгале — 31,22%

Активнее всего голосовали избиратели в Прейльском крае — 45,42%, а самая низкая активность была Аугшдаугавском крае — 28,63%.

Всего в выборах самоуправлений могли принять участие 964 339 жителей Латвии.

В ходе выборов граждане страны избирали местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.

В Риге выборы не проводились, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. В Вараклянском и Резекненском краях выборы пройдут 11 сентября в связи с постановлением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.

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LETA

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LETA

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Выборы в самоуправления 2021
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