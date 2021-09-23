На выборах в Сейм избиратели смогут проголосовать, предъявив eID-карту

Ранее на парламентских выборах можно было голосовать, только предъявив паспорт. В закон "О выборах в Сейм" парламент внес поправки, позволяющие исполнить гражданский долг с eID-картой.

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До сих пор на выборах в Сейм избиратели могли голосовать на любом избирательном участке страны, и поэтому — чтобы избежать повторного политического волеизъявления — гражданам в паспорта ставили печати. Поскольку на eID-карту поставить печать невозможно, то она не годилась для участия в выборах. Это приводило к тому, что избиратели, у которых единственным документом, удостоверяющим личность, была eID-карта, не могли исполнить гражданский долг. Таких граждан на выборах в 13-й Сейм в стране насчитывалось 62 тысячи человека.

С 1 января 2023 года eID-карта станет обязательным документом для всех жителей страны. Поэтому, по прогнозам, число тех, кто будет иметь только eID-карту и не будет иметь паспорт, возрастет до 200 000 человек.

У всех этих людей должно быть право проголосовать на парламентских выборах на любом участке — как и у обладателей паспортов. Предполагается, что отметка об осуществленном голосовании будет вносить в режиме онлайн в электронный Регистр избирателей.