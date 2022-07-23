На выборах в Сейм за рубежом организуют 80 избирательных участков

1 октября на предстоящих в Латвии парламентских выборах проголосовать можно будет на 80 избирательных участках в 78 населенных пунктах в 42 странах, сообщили ЛЕТА в Центральной избирательной комиссии.

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22 июля ранее комиссия, по предложению МИД, одобрила создание 41 избирательного участка за границей в помещениях латвийских дипломатических и консульских представительств. А 23 июля ЦИК поддержал педложения избирателей об открытии 39 избирательных участков за рубежом за пределами латвийских представительств - в других помещениях, пригодных для голосования.

1 октября, в день выборов в Сейм, избиратели за границей получат возможность проголосовать лично на избирательных участках в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Чехии, Дании, Египте, Франции, Греции, Грузии, Эстонии, Индии, Ирландии, Исландии, Италии, Израиля, Японии, Канаде, Казахстане, России, Китае, Южной Корее, Великобритании, Литве, Люксембурге, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Польше, Финляндии, Испании, Швейцарии, Турции, Украине, Венгрии, Узбекистане, Германии и Швеции.

Избирательные участки на выборах в 14-й Сейм будут находиться в следующих городах мира - Аделаиде, Анкаре, Абу-Даби, Афинах, Баку, Бергене, Берлине, Бостоне, Брэдфорде, Бремене, Брисбене, Брюсселе, Бристоле, Будапеште, Цюрихе, Чикаго, Денвере, Дюссельдорфе, Дублине, Гернси, Франкфурт-на-Майне, Фрайбурге, Гааге, Гамбурге, Хельсинки, Индианаполисе, Канберре, Каире, Киеве, Кишиневе, Копенгагене, Леонберге, Лондоне, Лос-Анджелесе, Люксембурге, Мадриде, Москве, Мельбурне, Милуоки, Миннеаполисе, Мюнстере, Монреале, Нортгемптоне, Новой Одессе, Нур-Султане, Нью-Дели, Нью-Йорке, Осло, Оттаве, Париже, Пекине, Перте, Праге, Рейкьявике, Риме, Сан-Франциско, Сеуле, Сиднее, Сиэтле, Ставангере, Стокгольме, Страсбурге, Суонси, Таллинне, Ташкенте, Тбилиси, Тель-Авиве, Тенерифе, Токио, Вейле, Валенсии, Ванкувере, Варшаве, Вашингтоне, Вильнюсе, Витебске и Вене, а также в "Страумени" в Великобритании.

В день выборов в Сейм избирательные участки за границей будут открыты для избирателей с 7:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать смогут не только граждане Латвии, проживающие в соответствующей стране, но и те избиратели, которые выехали за границу в командировку или во время путешествия.

Избиратели за границей смогут участвовать в выборах в Сейм, проголосовав и по почте. Как сообщалось, подать заявку на голосование по почте из-за рубежа можно с 23 июля по 9 сентября.

В выборах в 14-й Сейм имеют право голосовать граждане Латвии, достигшие 18-летнего возраста. Документом для голосования является действующий паспорт гражданина ЛР или удостоверение личности (eID-карта).

Причем в этот раз в выборах смогут участвовать избиратели, у которых есть только удостоверение личности, но нет действительного паспорта. Для регистрации избирателей впервые на парламентских выборах будет использоваться реестр избирателей, а в паспорте не будут ставить печать об участии в выборах.