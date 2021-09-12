На выборах в Вараклянском крае победил список прежнего председателя Юстса

На выборах в думу Вараклянского края больше всего голосов набрала партия "Для развития Латвии", список которой возглавляет прежний председатель Марис Юстс, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

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За список Юстса проголосовали 64,73% избирателей, за Союз зеленых и крестьян (СЗК) — 20,32%, за объединенный список Национального объединения (НО) и Латвийского объединения регионов (ЛОР) — 9,86%, за "Объединение жителей" — 3,77%, и оно не прошло в думу.

Хотя границы края не изменились, в этом году в думу избраны 15 депутатов вместо прежних девяти.

По расчетам агентства LETA, "Для развития Латвии" получит десять мандатов, СЗК — три, объединенный список НО/ЛОР — два мандата.

В этом году на муниципальных выборах в Вараклянском крае была самая высокая явка избирателей в Латвии — на выборы пришли 59,39% обладающих правом голоса жителей края.

На предыдущих муниципальных выборах в 2017 году в Вараклянах участвовало три списка объединений избирателей, и победу одержал список Юстса "Едины за край", получивший шесть из девяти депутатских мандатов. В этом году объединения избирателей больше не могли участвовать в выборах, поэтому их лидеры присоединились к национальным партиям.