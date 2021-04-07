На выборы самоуправлений, которые состоятся 5 июня этого года, подано 324 кандидатских списка. На депутатские мандаты в 41 самоуправлении претендуют 5599 кандидатов, сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова.

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Со списками кандидатов и предвыборными программами партий избиратели могут ознакомиться на сайте ЦИК.

Больше всего списков подано на выборы в Ропажском крае — 14 и Юрмале — 13. Меньше всего списков на этих выборах будет в Валкском и Вентспилсском краях — по три.

Среди кандидатов в местные органы власти 61,4% мужчин и 38,6% женщин. Самому младшему кандидату 18 лет, самому старшему — 91 год. Средний возраст кандидатов составляет 46,1 года, 68,8% кандидатов имеют высшее образование.

В ходе выборов в 35 новых краях и шести городах государственного значения будут избраны 683 депутата. Таким образом, на одно депутатское место на выборах будут претендовать восемь человек. В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана в ходе досрочных выборов в прошлом году.

На выборах 2017 года в думы 118 административных территорий, за исключением Риги, были избраны 1554 депутата. Таким образом, после выборов в этом году количество депутатов самоуправлений сократится на 56%.