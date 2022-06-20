На выходные на Лиго — изменения в более чем 500 региональных автобусных маршрутах
Foto: LETA

На предстоящих длинных выходных — с 23 июня по 26 июня — будут внесены изменения в 515 региональных автобусных маршрутов. Об этом сообщила Автотранспортная дирекция.

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На некоторых маршрутах будут организованы дополнительные рейсы, на некоторых — будут отменены.

Изменения коснутся маршрутов, на которых перевозки обеспечивают 19 предприятий: АО Nordeka, АО Cata, SIA VTU Valmiera, АО Talsu autotransports, SIA Latvijas sabiedriskais autobuss, SIA Tukuma auto, SIA Daugavpils autobusu parks, SIA Dautrans, АО Rēzeknes autobusu parks, SIA Ludzas autotransporta uzņēmums, SIA Jēkabpils autobusu parks, SIA Gulbenes autobuss, SIA Balvu autotransports, SIA Dobeles autobusu parks, PSIA Ventspils reiss, АО Liepājas autobusu parks, SIA "Norma -A и SIA Viesītes transports.

Автотранспортная дирекция призывает жителей заранее перед запланированной поездкой проверять актуальное расписание автобусах в интернете по адресу atd.lv в разделе Kustības saraksti или на портале 1188.lv.

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