На выходные Полиция Рижского самоуправления удвоит число патрулей

Во время пасхальных выходных Полиция Рижского самоуправления удвоит число патрулей, чтобы обеспечить как можно большее присутствие полицейских в городе. Основное внимание будет уделяться популярным местам сбора, чтобы контролировать соблюдение социальной дистанции.

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Также муниципальная полиция будет оказывать поддержку Госполиции, контролируя людей, которым из-за болезни надо соблюдать карантин или режим самоизоляции.

Опыт последних дней свидетельствует, что многие люди к требованию соблюдать дистанцию относятся несерьезно. Так, 8 апреля стражи порядка обнаружили, что в Латгальском предместье четверо жителей проникли на закрытую территорию учебного учреждения, и играли там в стритбол. В ходе проверки данных лиц выяснилось, что один из отдыхающих репатриационным рейсом недавно вернулся из Шотландии и у него еще не завершился период самоизоляции, поэтому на каждого члена компании наложен штраф в размере 100 евро.

В других случаях размер штрафов был меньше — главным образом 10 евро, однако закон предусматривает, что размер штрафа для физических лиц может достигать 2000 евро.

Полиция Рижского самоуправления напоминает: праздники не отменяют ограничений, и у вируса нет выходных. Это означает, что и на праздники надо оставаться дома и ни в коем случае не ходить в гости к друзьям или родственникам. Также нельзя приглашать к себе в гости друзей или родственников.