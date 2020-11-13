На выходных будут закрыты четыре магазина Depo

На этих выходных для ограничения распространения Covid-19 будут закрыты четыре из девяти магазинов строительных товаров сети Depo — в Риге, на ул. Краста, в Берги, а также в Лиепае и Даугавпилсе, сообщили агентству LETA представители компании.

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Кроме того, чтобы рассредоточить поток покупателей, были продлены часы работы магазинов Depo в будние дни.

Начальник отдела охраны труда Depo Артур Путралис отметил, что в магазинах Depo достаточно широкие проходы, чтобы клиенты могли соблюдать дистанцию 2 метра. Потолки магазинов также достаточно высокие, а помещения просторные, что гарантирует качество воздуха. Путралис отметил, что часть торговли происходит в зоне drive-in.

Представители компании указали, что решение о закрытии четырех магазинов Depo в выходные дни связано не с призывом министра экономики Яниса Витенбергса не открывать магазины мебели и стройматериалов в выходные дни, а с постановлением Кабинета министров.

Согласно информации на сайте Depo, в Латвии работают девять магазинов этой сети — три в Риге, а еще по одному в Берги, Даугавпилсе, Лиепае, Екабпилсе, Резекне и Валмиере.