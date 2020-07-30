На выходных на улице Тербатас пройдут занятия по йоге и интеллектуальные игры

С вечера пятницы на ул. Тербатас и Видземском рынке будет организован ряд развлечений, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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В пятницу, 31 июля, в 20:00 во дворе Рижской средней школы Натальи Драудзини состоится турнир по интеллектуальным играм, а по адресу ул. Тербатас 15/17 с 18:00 до 22:00 музыкальное сопровождение будет обеспечивать магазин пластинок Biit Me Riga и диджеи Lee Chapman и Judzhen.

В пятницу с 16:00 до 20:00 и в воскресенье с 11:00 до 16:00 у Рижской средней школы Натальи Драудзини будет возможность зарегистрировать велосипеды в Дирекции безопасности дорожного движения.

В субботу, 1 августа, с 8:30 по 9:45 у Рижской средней школы Натальи Драудзини пройдет занятие Urban Yoga.

С 9:00 до 15:00 на участке ул. Тербатас от ул. Дзирнаву до ул. Блауманя будет открыт сельский рынок.

В 17:00 у Рижской средней школы Натальи Драудзини состоится организованная Satori дискуссия о том, является ли город благоприятным местом для развития детей.

На территории Видземского рынка с 12:00 самых маленьких участников праздника будет развлекать музыкальная программа Mazais un Lielais, а в 13:00 на территории рынка выступит творческая группа Parsteigumu Karuselis.

В воскресенье, 2 августа, на Видземском рынке выступит Даце Кравале с музыкальной детской программой Dziedam kopa ar Daci и будет организована музыкальная программа для детей с участием больших кукол.

В случае сильного дождя мероприятия у Рижской средней школы Натальи Драудзини будут отменены.

Самоуправление призывает людей, которые собираются посетить мероприятие, быть ответственными и стараться соблюдать дистанцию два метра, а также скачать приложение "Останови Covid".