На выходных от Covid-19 будут прививать на ярмарках и мероприятиях
Foto: AFP/Scanpix/LETA

24-25 июля выездную вакцинацию от коронавируса будут проводить на ярмарках, городских праздниках и других мероприятиях по всей Латвии, сообщает LETA.

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24 июля можно будет сделать прививку на празднике города в Гулбене, в парке Гулбишу, на празднике города в Валмиере, возле Видземской высшей школы, на рынке в Скулте, на блошином рынке в Адажи, на рынке домашних производителей в Цесвайне, на дворе Краславского замка, в Смилтене на мероприятии Stirnu buks, в комплексе отдыха Valgums в Смарде и на летнем рынке в Ауце.

В воскресенье выездная вакцинация пройдет в Берзгале на рынке Дня Анны.

Предварительная регистрация для вакцинации не нужна. Будет использоваться преимущественно вакцина Pfizer, с собой нужно брать паспорт, дети 12–13 лет должны быть в присутствии родителей.

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