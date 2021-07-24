На выходных от Covid-19 будут прививать на ярмарках, праздниках и мероприятиях
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В выходные дни вакцинация от Covid-19 будет проводиться на десяти ярмарках, а также на городских праздниках и мероприятиях по всей Латвии, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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На этой неделе выездная вакцинация от Covid-19 пройдет в Гулбене, Валмиере, Скулте, Адажи, Цесвайне, Краславе, Смилтене, Смардской волости, Ауце и Берзгале. Прививки на выездной вакцинации будут делать без предварительной записи.

Сегодня выездная вакцинация пройдет на празднике города Гулбене в парке Гулбиши, празднике Валмиеры в Видземской высшей школе, на рынке Скулте, Адажском блошином рынке, ремесленно-крестьянском рынке в Цесвайне, во дворе Краславского замка, на мероприятии Stirnu buks в Смилтене, в комплексе отдыха Valgums на территории тропы для босоногих, на Ауцском летнем рынке, а завтра вакцинация будет проводиться на рынке в Берзгале.

На ярмарках и мероприятиях вакцинация проводится в основном вакциной Pfizer. Для вакцинации необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ и прививочный паспорт (если таковой есть). Подросткам 12-13 лет вакцинация проводится в присутствии матери или отца.

В выходные дни также будут работать крупные центры вакцинации и пункты вакцинации в торговых центрах.

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LETA

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LETA

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Stirnu buks Коронавирус Вакцинация Гулбене Прививки Смилтене Цесвайне
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