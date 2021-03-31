На выходных планируют прививать 12 000 человек в день

Обычно на выходных темп вакцинации ощутимо падает, но на Пасхальных выходных Бюро проекта вакцинации планирует открыть в 10 городах центры массовой вакцинации, в каждом из которых будет прививаться 500-1500 человек в день. Таким образом, количество вакцинированных в день может достичь 10 000-12 000 человек в день, рассказала в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV глава бюро Эва Юхневича.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На этой неделе были получены крупные партии вакцин. Во вторник в качестве пилотного проекта работал центр массовой вакцинации в Вентспилсе, эксперимент прошел удачно, и можно его повторить в других городах.

Сейчас в очереди на вакцинацию записаны 170 000 человек. Юхневича призвала и других жителей не тянуть и записаться, даже если очередь их приоритетной группы подойдет нескоро.

На этой неделе вакцинация опять затормозилась — в среднем в день прививают 3200 человек, тогда как на прошлой неделе — в среднем 4000. Во вторник первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 3832 человека, а вторую — 622, таким образом, за день вакцины получили в общей сложности 4454 жителя.

Первую прививку от Covid-19 получили в основном пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, но среди вакцинированных была также пара сотен врачей и других работников медицинских учреждений, а также полторы сотни клиентов центров социального ухода. Также вакцинированы семь работников сферы образования, начало приоритетной вакцинации которых запланировано только через пару недель.

На выходных темп может ускориться, потому что во вторник были получены 25 200 доз вакцины Moderna, а в среду — 43 200 доз AstraZeneca. Бюро проекта вакцинации собирается открыть центры массовой вакцинации в 10 городах.

Всего в Латвии первую дозу вакцину получили 110 280 человек, обе — 22 950. По примерным подсчетам, в Латвии сейчас живет 1,994 млн человек, так что первую дозы получило 5,8% населения, обе — 1,2%.