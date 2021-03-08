На выходных состоится поминальная служба по жертвам Covid-19

Рижская лютеранская церковь приглашает всех желающих 13 марта в 18:00 принять участие в дистанционной поминальной службе по жертвам Covid-19, которая будет транслироваться на канале YouTube Рижской лютеранской церкви, сообщила агентству LETA представитель прихода Байба Марцена.

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Незадолго до службы желающие могут поставить зажженные свечи в окнах своих домов или во дворе, чтобы почтить память тех, кто больше всего пострадал из-за пандемии.

Священник Линардс Розенталс напоминает, что 13 марта исполнится год с объявления в Латвии чрезвычайного положения из-за пандемии Covid-19, которая за это время успела так или иначе затронуть каждого.